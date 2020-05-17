Алишер Усманов занял седьмое место среди богатейших людей Великобритании

CentralAsia (UZ) - Российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, составленный газетой Sunday Times. В первом рейтинге после вспышки коронавируса он оказался на седьмой строчке (в прошлом году Усманов занимал восьмую позицию в рейтинге).

По данным издания состояние Усманова достигло £11,68 млрд ($14,14 млрд). В прошлом году этот показатель составлял £11,33 млрд. Увеличение составило $412 млн по сравнению с 2019 годом.

На первом месте рейтинга Джеймс Дайсон (компания по производству техники Dyson), на втором — предприниматели из Индии Шри и Гопи Хиндуя, а также бизнесмены Дэвид и Саймон Рубены. Состояние каждого из разделивших вторую строчку списка оценивается в 16 млрд фунтов ($19,37 млрд). Хиндуя занимаются недвижимостью, ресторанным бизнесом и продажей товаров широкого потребления. Братья Дэвид и Саймон сделали состояние на алюминиевом рынке России в 90-е годы прошлого века, теперь занимаются недвижимостью и участвуют в венчурном капитале.

Основатель USM Holdings Алишер Усманов родился в городе Чуст Наманганской области Узбекистана в семье прокурора города Ташкента. В 1976 году окончил МГИМО МИД СССР по специальности "Международное право".