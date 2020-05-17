В Китае за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Китае за последние сутки подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Национальная комиссия по вопросам здравоохранения КНР.

В ведомстве уточнили, что три случая — локальные, они выявлены у жителей провинции Цзилинь. Еще два — завозные из-за рубежа. Они подтверждены в автономном районе Внутренняя Монголия и городе Тяньцзине.

Кроме того, еще два человека находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус — один во Внутренней Монголии, один в Шанхае.

За сутки от COVID-19 излечились восемь пациентов. 633 человека, контактировавших с носителями инфекции освобождены из-под медицинского надзора.

Всего к вечеру 16 мая в 31 провинции Китая насчитывалось 86 пациентов с коронавирусной инфекцией. 78 227 пациентов выздоровели, 4634 умерли. С начала эпидемии в стране подтвердилось 82 947 случаев заражения.

Ранее власти Уханя заявили, что всех жителей города и мигрантов в течение десяти дней протестируют на коронавирус. Такое решение было принято после обнаружения нескольких новых пациентов в городе, чего не происходило с начала апреля. Согласно данным открытых источников, население Уханя насчитывает почти 11,9 млн человек.