В центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв (видео)

CentralAsia (CA) - Взрыв прогремел во время пожара в Лос-Анджелесе, пострадали 11 спасателей, в тушении возгорания участвуют более 200 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, изначально загорелось одноэтажное нежилое здание на улице Бойд-стрит в центре города. Позже по неизвестной причине произошел взрыв.

Отмечается, что состояние пострадавших пожарных тяжелое, их эвакуируют при помощи вертолетов. На данный момент пожар локализован.

В здании располагался бизнес по производству «бутанового медового масла», процесс изготовления которого включает в себя извлечение содержащихся в каннабисе веществ, подчеркнули в агентстве.