Шавкат Мирзиёев поздравил президента Казахстана с днём рождения

CentralAsia (KZ) - 17 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба президента РУз.



В начале беседы глава государства поздравил президента Казахстана с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а также мира и процветания братскому казахстанскому народу.

В ходе разговора с отмечены налаженное эффективное взаимодействие и осуществляемая практическая работа по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище, а также минимизации негативного воздействия распространения коронавирусной инфекции на двусторонние торгово-экономические связи.

Рассмотрены актуальные вопросы повестки узбекско-казахстанских отношений.

Особо отмечена необходимость активизации деятельности институциональных механизмов диалога и наращивания совместных усилий, направленных на обеспечение роста показателей взаимной торговли и инвестиций, продвижение перспективных направлений и проектов кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, сфере транспорта и логистики, других приоритетных областях.

Состоялся также обмен мнениями по ряду вопросов международной политики.



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