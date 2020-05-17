От коронавируса в Дагестане умерли более 40 врачей

CentralAsia (CA) - В Дагестане от коронавирусной инфекции скончались более 40 медицинских работников. Об этом 17 мая сообщил министр здравоохранения страны Джамалудин Гаджиибрагимов.



В республике медработники, получившие вред здоровью при борьбе с коронавирусом получат от 670 тыс. до 2 млн рублей.



«По коллегам — более 40 их. Могу сказать, что это, действительно, трагедия. Я не делю моих коллег, которые умерли, погибли от данной инфекции и других граждан нашей республики», - сказал министр в интервью блогеру Руслану Курбанову в Инстаграм.



По его словам, в Дагестане массовое заражение связано с игнорированием населением предупреждений специалистов, недоверием к информации об опасности вируса и несоблюдением мер самоизоляции.



По последним данным, в Дагестане зарегистрировано 3280 случаев заражения коронавирусом, из них 27 человек умерли. С учетом больных внебольничной пневмонией в республике более 13 тыс. заболевших, умерли 657 человек, сообщил министр.