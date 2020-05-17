В Узбекистане скончался 12-й пациент с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В Сурхандарьинской области Узбекистана скончался мужчина с коронавирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Это 12-й случай смерти пациента с COVID-19, зарегистрированный в Узбекистане.

Как сообщается, мужчина из Сырдарьи работал водителем большегруза, совершая международные перевозки. Он прибыл в Узбекистан из России через Таджикистан.

5 мая он был госпитализирован в областную инфекционную больницу с двусторонней пневмонией. Диагностические анализы показали наличие коронавируса.

11 мая состояние пациента ухудшилось, с диагнозом тяжелая форма острой двусторонней бронхопневмонии он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Мужчина скончался от сердечно-сосудистой и острой дыхательной недостаточности.