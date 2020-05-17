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  17 мая 2020
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Президент Афганистана и экс-премьер официально разделили власть

CentralAsia (CA) -  Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла подписали 17 мая политическое соглашение о разделе власти. Об этом в Твитер сообщил напредставитель президента Седик Седикки.

"Политическое соглашение между президентом Гани и Абдуллой Абдуллой было только что подписано. Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению. Члены его команды будут включены в кабинет (министров - ред.)", - написал Седдики в Twitter.

Переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признавший своего поражения на выборах премьер-министр Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.

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