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  17 мая 2020
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Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин «тепло поздравил» президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, говорится в сообщении Кремля.

В ходе телефонного разговора стороны затронули актуальные вопросы повестки дня, отмечается в сообщении.

Ранее Путин уже направил Токаеву поздравительную телеграмму, указывает Кремль. В поздравлении российский президент отметил вклад Токаева в развитие партнерства между Россией и Казахстаном и пожелал ему здоровья и успехов в государственной деятельности.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-казахстанских связей», — отметил Путин в телеграмме.

17 мая Токаеву исполнилось 67 лет. Он приступил к работе на президентском посту после того, как Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана с 1990 года, в марте прошлого года объявил о сложении полномочий. Ранее, с 2013 года, Токаев был председателем сената парламента республики.

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