Видео — Таджикистанцы, пострадавшие от наводнений, вышли на акцию протеста и заблокировали дорогу

Таджикистанцы, пострадавшие от наводнений, вышли на акцию протеста и заблокировали дорогу

CentralAsia (TJ) - Жители пострадавших от наводнений сел Хуросонского района Хатлонской области в Таджикистане в знак протеста 17 мая заблокировали дорогу Душанбе – Бохтар. Протестующие требуют у властей помочь им устранить последствия разрушительных наводнений. Видео было опубликовано в фейсбуке.

В результате стихийных бедствий, которые произошли 14, 15 и 16 мая в Хуросоне погиб один местный житель, были разрушены дома, Лесхоз и Халкаджар.

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