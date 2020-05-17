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  17 мая 2020
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Видео — Таджикистанцы, пострадавшие от наводнений, вышли на акцию протеста и заблокировали дорогу

CentralAsia (TJ) -  Жители пострадавших от наводнений сел Хуросонского района Хатлонской области в Таджикистане в знак протеста 17 мая заблокировали дорогу Душанбе – Бохтар. Протестующие требуют у властей помочь им устранить последствия разрушительных наводнений. Видео было опубликовано в фейсбуке.

В результате стихийных бедствий, которые произошли 14, 15 и 16 мая в Хуросоне погиб один местный житель, были разрушены дома, Лесхоз и Халкаджар.

Видео можете посмотреть тут.
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