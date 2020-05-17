По числу погибших от COVID-19 Таджикистан вышел на первое место в регионе

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CentralAsia (KG) - В Таджикистане количество случаев коронавируса к вечеру 17 мая достигло 1524. Об этом сообщает официальный сайт по коронавирусу в Таджикистане. Также согласно данным, количество смертей от коронавируса составило 39.



До этого самое большое число погибших в Центральной Азии было зафиксировано в Казахстане – 34 человека. Затем идут Кыргызстан – 14 погибших и Узбекистан – 11 погибших.

Однако, многие эксперты ставят под сомнение достоверность подсчета погибших в постсоветских странах. На прошлой неделе газеты Financial Times и New-York Times опубликовали статьи, согласно которым смертность в России может превышать официальные данные на 70%.

В Таджикистане также ведется альтернативный подсчет смертей на сайте kvtj.info. На вечер 17 мая в списке 245 погибших.

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