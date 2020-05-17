В Израиле сформировали новое коалиционное правительство

CentralAsia (CA) - Однопалатный парламент Израиля Кнессет утвердил состав нового коалиционного правительства страны после третьих за неполный год выборов, сообщается на сайте Кнессета.

Спикером парламента избран министр внутренней безопасности Израиля Ярив Левин (член партии Нетаньяху «Ликуд»). За него отдали свои голоса 72 депутата, его соперники — Карин Элхарар из партии «Еш Атид» и Ахмад Тиби из партии «Объединенный список» — набрали по 23 и 20 голосов соответственно.

Согласно коалиционному соглашению партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван», действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется на посту в течение 18 месяцев нового правительственного срока. В этот период лидер «Кахоль-Лаван» и политический противник Нетаньяху Бени Ганц будет исполнять обязанности заместителя премьер-министра и министра обороны. Он займет премьерское кресло на вторую половину срока, тогда как Нетаньяху перейдет на должность заместителя премьер-министра. Датой этого обмена должностями Кнессет назначил 17 ноября 2021 года.

Обращаясь к Кнессету, Ганц заявил, что худший политический кризис в истории Израиля завершился. Для того чтобы сформировать правительство, Израилю понадобился почти год и трое выборов.