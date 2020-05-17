Посол Китая в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

CentralAsia (CA) - Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.

Израильский телеканал Channel 12 информировал, что посол скончался во сне от естественных причин.

57-летний Ду Вэй был назначен послом и прибыл в Израиль в феврале текущего года. Ранее он представлял КНР на Украине.

Как отмечает "Би-би-си", в пятницу, 15 мая, посольство Китая в Израиле гневно отреагировало на критику госсекретаря США Майка Помпео, который в ходе своего визита в Израиль негативно отозвался о шагах Пекина по борьбе с коронавирусом.

Посольство КНР в газете Jerusalem Post назвало абсурдными заявления Помпео и вновь отвергло подозрения в том, что Китай скрывает истинный масштаб эпидемии в своей стране.