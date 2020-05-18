Трэвел-журналист Генри Висмайер написал о завораживающей природе Монголии (фото)

CentralAsia (MNG) -

Почувствуйте истинную отдаленность в горах Алтая Западной Монголии, с природным великолепием, кочевым гостеприимством и крутым, сияющим небом...







Был ранний вечер в долине Чигэртэй, когда я оказался на выветрившейся опоре, приветствуя внезапное наступление облаков.





Над алтайским массивом бушевала свежая погода, и теперь у вершин гор падали облака, некоторые из которых были тонкими и полупрозрачными, другие темными и отбрасывали тени и колонны из дождя. Теперь я понял, что это предвещало.





Вскоре облачный покров разрушит сумеречный свет, а солнечные лучи раскрасят на земле узоры кьяроскуро (Кьяроскуро — (итал. chiaroscuro, буквально — светотень) в изобразительном искусстве: градации светлого и тёмного, распределение различных по яркости цветов или оттенков одного цвета, позволяющее воспринимать изображаемый предмет объёмным.), превратив луга в золотые прерии. Далеко, на дне долины, из юртовых труб поднимался дым; пара скотоводов пасла своих овец вдоль ручья. Здесь, я был уверен, единственными живыми существами, разделявшими это преимущество со мной, были снежные барсы, невидимые на хребтах, и хищные птицы, пролетающие в небе.

Если бы вы спросили меня о гудронированном шоссе Хитроу относительно моих причин посетить Западную Монголию, я не уверен, что смог бы ответить, не показавшись абсурдно безвкусным или грандиозным.







За пару недель до моей поездки мир отметил 50-ю годовщину первой посадки на Луну Аполлона. Нил Армстронг классно описал лунную поверхность как «великолепное запустение», - пишет Генри Висмайер (Henry Wismayer) для британского издания Wanderlust Travel Magazine. Генри Висмайер начал писать о путешествиях в 2008 году, когда его длинный рассказ о прогулке в Марокко по горам на выходных появился на первой странице бортового журнала. С тех пор его статьи появились в более чем 50 изданиях по всему миру, включая New York Times, Guardian и TIME Magazine.







Эта фраза примерно соответствует той паллиативности, которую я искал: где-то в отдалении и без опознавательных знаков, где вторжение человечества ощущалось преходящим, и никто не понимал фразу «Instagrammability». За исключением того, что Мускусу или Брэнсону пришлось заплатить несколько миллионов долларов за посещение космоса, Западная Монголия, где Алтайские горы обеспечивают возвышенный фон для самой малонаселенной страны в мире, казалась такой же хорошей ставкой, как и любая другая.







Но прежде чем лететь на запад, мы с фотографом Маркусом прибыли в Улан-Батор. Здесь "гэр", вездесущих юрт Монголии, были рассыпаны под дымовыми трубами угольных заводов, в то время как новые небоскребы, собранные из прибыли добывающих отраслей, главным образом меди, блестели на горизонте. По совету Яна Вигстена, шведского путешественника в Монголии, мы решили провести неделю в аймаке Ховд (провинция), примыкающем к границе с Китаем.







«Это не зависит от конкретного места», - сказал мне Ян. «Это просто чудесное место, чтобы заблудиться в великой монгольской пустоте». Пустота, что означает ‘вакансия; пустое место». Это не займет много времени, чтобы понять, что Ян скорее недооценивает его.





Остроносый самолет Embraer приземлился в Ховде, столице аймака, ранним днем.





Нашей основной зоной исследования был Национальный парк Чигэртэй, полоса пойм, спускающаяся с главного водосбора Алтая.



Коронавирус в Монголии

Карта распространения