В Узбекистане мужчина поджег себя и своего 80-летнего отца

CentralAsia (UZ) - В городе Карши Кашкадарьинской области Узбекистана мужчина на почве бытового конфликта облил себя и своего отца бензином и поджег. Оба скончались на месте происшествия.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, 17 мая в 14:30 мужчина 1974 года рождения поспорил со своим отцом, 80-летним инвалидом 1-й группы.

«В результате ссоры он облил бензином, который он принес в пластиковой бутылке, своего отцу и себя. Кроме того, он привязал нижнюю часть левой ноги железной цепью к трубе отопления. На глазах двух несовершеннолетних племянников и невестки, которая вошла в комнату, чтобы остановить мужчину, мужчина зажег спичку и поджёг себя и отца. В результате трагедии оба погибли от полученных травм на месте происшествия.

Женщина и ее несовершеннолетние дети, находившиеся на месте происшествия, а также еще один член семьи, пришедший на помощь, были доставлены в отделение интенсивной терапии больницы с различными ожогами.

В тот же день городская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 97 (2) Уголовного кодекса («Умышленное убийство»).