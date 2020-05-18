За сутки в Китае зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 18 мая сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Из 7 новых случаев 3 локальные, два в провинции Цзилинь, один в Шанхае, и четыре завозных.



По последним данным, в Китае на сегодняшний день было выявлено 82 954 случая случаев коронавируса, из них 78 227 человек выздоровели, 4633 скончались.