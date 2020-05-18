В Казахстане за сутки выявили 283 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 283 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, прирост составил 4,6%.
В разрезе регионов:
- Атырауская область - 86 (15,9%);
- город Шымкент - 60 (17,3%);
- город Алматы - 46 (2,6%);
- город Нур-Султан - 20 (1,6%);
- Туркестанская область - 19 (9,5%);
- Карагандинская область - 18 (7,8%);
- Западно-Казахстанская область - 13 (4,2%);
- Мангистауская область - 8 (5,2%);
- Алматинская область - 3 (1,5%);
- Павлодарская область - 3 (1,9%);
- Северо-Казахстанская область - 2 (5,6%);
- Жамбылская область - 2 (1,0%);
- Акмолинская область - 1 (0,8%);
- Костанайская область - 1 (1,3%);
- Кызылординская область - 1 (0,4%).
На 18 мая всего в стране выявлено 6440 заболевших, скончались 34 человека, выздоровели 3256 пациентов.