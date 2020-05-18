В Казахстане за сутки выявили 283 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 283 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост составил 4,6%.

В разрезе регионов:

- Атырауская область - 86 (15,9%);

- город Шымкент - 60 (17,3%);

- город Алматы - 46 (2,6%);

- город Нур-Султан - 20 (1,6%);

- Туркестанская область - 19 (9,5%);

- Карагандинская область - 18 (7,8%);

- Западно-Казахстанская область - 13 (4,2%);

- Мангистауская область - 8 (5,2%);

- Алматинская область - 3 (1,5%);

- Павлодарская область - 3 (1,9%);

- Северо-Казахстанская область - 2 (5,6%);

- Жамбылская область - 2 (1,0%);



- Акмолинская область - 1 (0,8%);

- Костанайская область - 1 (1,3%);

- Кызылординская область - 1 (0,4%).

На 18 мая всего в стране выявлено 6440 заболевших, скончались 34 человека, выздоровели 3256 пациентов.

Коронавирус в Казахстане

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