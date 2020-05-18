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  18 мая 2020
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В Монголии выздоровели и выписаны из больницы 3 пациента с коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  

В Монголии за сутки выявили 4 новых случая коронавируса, всего — 140 случаев.

Сегодня три человека были выздоровели и выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу во время брифинга Министерства здравоохранения по ситуации Covid-19.

Коронавирус был обнаружен у четырех человек. Один из них курсант военного училища России, остальные тоже приехавшие из России, добавил он.

На сегодняшний день 24 пациента уже выздоровели, смертельных исходов нет. В настоящее время 116 человек находятся на лечение в НИЦИЗ. Все новые случаи заболевания коронавирусом завозные.
Коронавирус в Монголии
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