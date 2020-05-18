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  18 мая 2020
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Нидерландские эксперты провели анализ прорыва плотины на Сардобинском водохранилище

CentralAsia (UZ) -  Нидерландский аналитический центр «Deltares» на основе спутниковых данных провел исследование прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, по итогам которого подготовлен доклад «Оперативный экспресс-анализ прорыва плотины на Сардобинском водохранилище в Узбекистане», сообщает ИА «Дунё».

Инициаторами исследования выступила группа экспертов, аффилированных с «Deltares», в которую вошли Санджай Гири, Геннадий Дончиц и Марк Хегнауэр.

Как отмечают авторы доклада, экспресс-анализ и оценка прорыва плотины Сардоба являются весьма предварительными. Для понимания основных процессов и причин прорыва плотины требуется более тщательная и детальная оценка затопления. Важно основываться на наземных данных и информации о конструкции плотины, способе строительства и использованных материалах.

По мнению авторов доклада, прорыв мог быть вызван переполнением потока воды из-за большого количества осадков, ветровой волны или внутренней эрозии труб.

«Deltares» - независимый институт прикладных исследований по вопросам водных ресурсов и недр. Расположен в нидерландских городах Делфте и Утрехте. В институте работает более 800 специалистов.

Утром, 1 мая, в Узбекистане произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Вследствие этого населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям был нанесен большой ущерб.

Около 70 тыс. человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы на безопасные территории. Кроме того, были затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.

Позже было возбуждено уголовное дело по двум статья Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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