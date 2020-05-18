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  18 мая 2020
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В Испании и Италии снижается количество смертей от коронавируса

CentralAsia (CA) -  На сегодняшний день в Италии и Испании смертность от коронавирусной инфекции снижается.

В Испании впервые за два месяца число смертей составило меньше 100 в день. 17 мая от коронавируса в стране скончались 87 человек. Общее количество летальных исходов с начала эпидемии в стране достигло 27 650. За день был выявлен 421 новый случай коронавируса.

С 18 мая в Испании для жителей будет снят ряд ограничений, однако ограничения сохранятся в самых крупных городах - Мадриде, Барселоне, а также в регионе Кастилия и Леон.

На пике эпидемии в Испании каждый день умирали до 950 пациентов.

В Италии также в течение последних суток умерли 145 человек - это самый низкий показатель с начала карантина, введенного более чем два месяца назад.

С понедельника, 18 мая, в Италии открываются кафе, бары, рестораны, салоны красоты и парикмахерские.

Но посетители и сотрудники должны соблюдать социальную дистанцию в один метр и носить медицинские маски. В некоторых регионах Италии также возобновятся богослужения в храмах, при этом число прихожан, которые могут одновременно находиться в храме, будет ограничено.

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