В Узбекистане комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой о госязыке назвали вмешательством в дела другого государства

Элдор Туляков

CentralAsia (UZ) - Глава Центра «Стратегия развития» Узбекистана Элдор Туляков заявил, что комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о проекте закона о делопроизводстве на государственном языке является вмешательством в дела другого государства.

«Вмешательство ответственного лица внешнеполитического ведомства другого государства в эту тему не соответствует ни дипломатической, ни политической этике. Принятие закона считается внутренним делом каждого суверенного государства. Узбекистан вправе самостоятельно определять свою внутреннюю политику, в соответствии с установленными международными стандартами и нормами в полной мере внедрять на территории страны нормы основного национального правового акта», – написал Элдор Туляков на своей странице в Facebook'е.

Он также добавил, что в отношении Узбекистана, объединяющего на своей земле более 130 национальностей и народностей, не допускающего национализма и шовинизма, такое неуместное утверждение не соответствует международным правовым нормам.

В ходе брифинга в Москве 14 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сторонники законопроекта Узбекистана о ведении делопроизводства на государственном языке «в явном меньшинстве».

«Мы обратили внимание на полемику в средствах массовой информации, вызванную данным законопроектом. Складывается впечатление, что его сторонники в явном меньшинстве. Большинство комментариев свидетельствует о сохранении русского языка в официальном обиходе, что в полной мере соответствует духу истории, времени и качеству двусторонних отношений. А главное – интересам самих граждан Узбекистана, которые зачастую делают выбор в пользу учебы и работы в России», – сказала Захарова.

В апреле текущего года Министерство юстиции Узбекистана разработало проект закона «О внесении изменений в статью 42 Кодекса административной ответственности Республики Узбекистан».

Несоблюдение требований законодательства о государственном языке в работе государственных органов и организаций повлечет за собой штрафы для чиновников в размере от 2 до 5-кратного базового размера заработной платы», – говорится в законопроекте.



