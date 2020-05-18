Туркменистан продлил приостановку международных рейсов еще на месяц

CentralAsia (TM) - Российское представительство «Туркменских авиалиний» сообщило о продлении приостановки международных рейсов авиакомпании до 20 июня включительно в связи с пандемией коронавируса. Ранее предполагалось, что перелеты возобновятся 20 мая.

Пассажирам отмененных рейсов могут предложить оформить заявление на возврат уплаченных денежных средств или дождаться возобновления полетов, говорится на сайте авиаперевозчика.

Как сообщалось ранее, возврат средств начнется после того, как «Туркменские авиалинии» начнут выполнять международные рейсы.

На сайте «Турецких авиалиний» ближайший рейс в Ашхабад датируется 21 июня 2020 года.

16 мая турецкое информагентство Anadolu сообщило, что с 20 мая Турция открывает границы для медицинского туризма 31 стране, включая Туркменистан. Приезжающие на лечение и сопровождающие их лица должны будут пройти тест на наличие в организме коронавируса COVID-19 в своей стране либо в аэропорту Турции.