Завтра из Индии прибудут более 170 граждан Монголии

- Монголия, происшествия
- 10:07, 18 мая 2020
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CentralAsia (MNG) -
В соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии Монголии (ГЧК) самолет специального назначения Улан-Батор — Нью-Дели — Улан-Батор для эвакуации своих граждан из Индии вылетел из международного аэропорта Буянт-Ухаа сегодня утром.
Более 170 человек вернутся домой на этом самолете.
Планируется, что самолет приземлится в Улан-Баторе завтра в 7:30 утра, сообщает оперштаб ГЧК.
По состоянию на 17 мая, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на более чем 4,9 тысячи и составляет более 95 000, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 53 946 человек. Выздоровели после коронавируса 36 000 человек , умерли 3025 человек.
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