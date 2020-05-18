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  18 мая 2020
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Завтра из Индии прибудут более 170 граждан Монголии

CentralAsia (MNG) -  

В соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии Монголии (ГЧК) самолет специального назначения Улан-Батор — Нью-Дели — Улан-Батор для эвакуации своих граждан из Индии вылетел из международного аэропорта Буянт-Ухаа сегодня утром.

Более 170 человек вернутся домой на этом самолете.

Планируется, что самолет приземлится в Улан-Баторе завтра в 7:30 утра, сообщает оперштаб ГЧК.

По состоянию на 17 мая, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на более чем 4,9 тысячи и составляет более 95 000, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 53 946 человек. Выздоровели после коронавируса 36 000 человек , умерли 3025 человек.

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