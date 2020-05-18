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  18 мая 2020
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Президент Туркменистана с внуком совершил велосипедный пробег

CentralAsia (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуком Керимом в воскресенье, 17 мая, совершили велосипедный пробег и позанимались верховой ездой, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе велопоездки глава государства поинтересовался у внука успехами в учёбе, его спортивными и творческими увлечениями.

Глава государства вместе с внуком Керимом прибыл на велосипеде в Ахалтекинский конный комплекс Президента Туркменистана, где навестили «райских» скакунов.

Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов оседлал скакуна Тойлы, а Керим – коня Шаполат. В ходе конной прогулки глава государства рассказал внуку о тонкостях разведения и воспитания туркменских лошадей.

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