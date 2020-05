Трамп заявил о сильном снижении количества зараженных коронавирусом в США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил о сильном снижении количества случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране. Об этом он написал в Твиттере.

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями. Действительно, очень хорошие новости!» - пишет Трамп.

По последним данным, в США выявлены 1,4 млн зараженных коронавирусом, из них скончались более 89 тыс. пациентов.

The number of Coronavirus cases is strongly trending downward throughout the United States, with few exceptions. Very good news, indeed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2020