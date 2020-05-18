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  18 мая 2020
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Трамп заявил о сильном снижении количества зараженных коронавирусом в США

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил о сильном снижении количества случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране. Об этом он написал в Твиттере.

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями. Действительно, очень хорошие новости!» - пишет Трамп.

По последним данным, в США выявлены 1,4 млн зараженных коронавирусом, из них скончались более 89 тыс. пациентов.

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