Парламент Монголии закрыл весеннюю сессию

CentralAsia (MNG) -

На пленарном заседании 15 мая спикер парламента Г.Занданшатар объявил, что очередная весенняя сессия 2020 года закрывается в соответствии со статьей 29.14 Акта парламента.





«Очередная весенняя сессия длилась 30 дней: парламент и постоянная комиссия собирались 73 раза, а временная комиссия дважды, обсуждая и утверждая более 120 законопроектов и документов. Встречи проводились со средней посещаемостью 66 процентов в условиях карантина и ограничений, и были очень продуктивными за короткий период времени», - сказал он.





На прошлой неделе парламент принял несколько законопроектов. В частности, 15 мая парламент ратифицировал поправку к резолюции при ее первом рассмотрении.

В прошлом месяце парламент принял резолюцию, направленную на поддержку доходов пастухов и внутреннего производства кашемира во время пандемии COVID-19. В рамках этой системы пастухам будет выдано 20 000 тугриков ($7) в изобретении на каждый килограмм поставок кашемира стоимостью более 200 млрд тугриков или $72 млн.

На основе ответов скотоводческих хозяйств в данных переписи скота 2019 года сумма кашемира будет рассчитываться в соответствии с монгольской породой коз и общими требованиями стандарта MNS 0550: 2011, а стимулы будут переводиться на банковский счет каждого скотовода. В 2019 году по всей стране насчитывалось 70,9 миллиона голов скота, из которых 29,3 миллиона составляли козы. Постановление было одобрено со 100 процентами голосов.





Поправки к Закону о здравоохранении, как сообщается, создадут благоприятную правовую среду для оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам независимо от их юрисдикции, снизят концентрацию базовой и специализированной помощи в соответствии с потребностями населения и политикой регионального развития, а также создадут условия для качественное, доступное и быстрое предоставление медицинских услуг гражданам независимо от расстояния и времени.





14 мая парламент принял законопроект о финансовом соглашении между правительствами Монголии и Франции по проекту канатной дороги.





В тот же день парламент утвердил представленное Кабинетом министров решение о строительстве новых городов-спутников Шинэ-Зуунмод и Майдар на территории сомона Сэргэлэн аймака Төв, недалеко от нового международного аэропорта Улан-Батора, который в настоящее время разрабатывается в долине Хөшигтийн Хөндий.





Утверждена резолюция о политике развития «Видение-2050»





13 мая парламент утвердил «Видение-2050» долгосрочной политики развития Монголии.





Рабочая группа, готовящая резолюцию для обсуждения, представила ряд принципиальных поправок. Например, добавление 1 к проекту резолюции было изменено следующим образом: «Концепция: к 2050 году Монголия станет« ведущей страной в Азии» с точки зрения социально-экономического роста в регионе». В соответствии с этим в долгосрочный программный документ Монголии «Видение-2050» были внесены поправки, отражающие мнения членов парламента, а слово «средний класс» в соответствующей части приложения было заменено на «лица с низким и средним уровнем дохода».

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