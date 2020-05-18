В Узбекистане к утру выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 18 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2762 (+9).



Как сообщил Минздрав, из подтвержденных 9 новых случаев 3 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа (2 граждан чартерным рейсом прилетели из ОАЭ, 1 гражданин является водителем международного грузового автомобиля дальнего следования и прибыл из России через Казахстан), 6 – у тех (все они из Навоийской области), кто находился на карантине.



В стране в данное время показатель выздоровления составляет 81 процент и от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2247 человек.



