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  18 мая 2020
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США поддерживают благое управление и гражданское общество Монголии

CentralAsia (MNG) -  Правительство США объявило о расширении двустороннего соглашения о помощи между Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством финансов Монголии на 8,3 млрд тугриков ($3 млн) для продолжения проектов и реализации новых программ, поддерживающих благое управление и укрепление роли гражданского общества в достижении целей развития Монголии.


Это дает общий вклад USAID в более чем 342 млрд тугриков ($123 млн) с 2004 года для поддержки суверенитета и демократии Монголии.

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«Соединенные Штаты и Монголия являются сильными партнерами в достижении мира, демократии и процветания для Монголии и для более широкого индо-тихоокеанского региона», - сказал посол США Майкл Клечески. «Сейчас, как никогда ранее, во время пандемии коронавируса, Соединенные Штаты привержены поддержке демократии в Монголии; устойчивый, всесторонний движущий экономический рост частного сектора; и суверенитет», - отметил он.

Во всем регионе демократия и прозрачность были основой для обеспечения безопасности и здоровья граждан во время этой пандемии. Основываясь на успехе предыдущих проектов USAID, расширенное соглашение окажет поддержку правительству Монголии в его усилиях по совершенствованию административной реформы и поощрению инклюзивного и основанного на широком участии управления. Дополнительная помощь USAID также поможет расширить участие граждан и укрепить институты и органы, занимающиеся продвижением подотчетности, поддержкой демократических практик и предоставлением государственных услуг.

Кроме того, правительство США через USAID расширит возможности организаций гражданского общества и будет способствовать процессам достижения консенсуса. USAID будет работать с местными учреждениями, частным сектором и другими донорами, чтобы продвигать ориентированный на граждан подход к развитию, который ценит достоинство и права человека отдельных лиц, и продвигает суверенитет и самостоятельность, сообщает посольство США в Улан-Баторе.

Соединенные Штаты и Монголия давно поддерживают тесное партнерство в достижении общих целей развития. Текущие проекты USAID создают новое поколение лидеров демократии, способствующих эффективному и ответственному управлению, расширяют кредитование малых и средних предприятий для развития и диверсификации экономики Монголии, а также расширяют участие женщин и молодежи в избирательных и политических процессах.
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