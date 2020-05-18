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  18 мая 2020
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На сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обсудят действие ВОЗ в борьбе с Covid-19

CentralAsia (CA) -  18 мая откроется Всемирная ассамблея здравоохранения, в этом году она пройдет в виртуальном формате. Ожидается, что представители ряда стран вынесут на повестку расследование действий Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.

С таким предложением выступят страны Евросоюза, а Великобритания, Австралия и Новая Зеландия планируют поддержать их. Они потребуют ответов - все ли было сделано, чтобы предотвратить пандемию Covid-19, которая привела к заражению более 4,5 млн человек и смерти 300 тысяч.

На ассамблее будет обсуждаться и возможное расширение полномочий ВОЗ. Страны-участницы рассмотрят предложение о наделении организации правом направлять инспекторов для собственных проверок в места вспышек заразных болезней.

В апреле ВОЗ попала в эпицентр взаимных обвинений между США и Китаем. Дональд Трамп заявлял, что организация помогала Пекину скрыть вспышку коронавируса и прекратил участие США в финансировании организации.

ВОЗ отрицает эти обвинения. У организации нет полномочий, чтобы заставлять правительства раскрывать информацию.

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