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  18 мая 2020
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Сильный ветер сорвал крыши домов в Хорезме (видео)

CentralAsia (UZ) -  Сильный ветер сорвал крыши жилых домов в Хорезме. Повреждены деревья и линии электропередачи, сообщили местные СМИ.

17 мая в Хорезмской области наблюдался сильный ветер, порывы которого доходили до 15−25 м/с.

Как сообщили в пресс-службе хокимията области, ветер сорвал и частично разрушил крыши ряда предприятий, организаций и жилых домов. Повреждены деревья и линии электропередачи.

Для ликвидации последствий Управлением по чрезвычайным ситуациям Хорезмской области было задействовано 20 человек личного состава и специальная техника.

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