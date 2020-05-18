Сильный ветер сорвал крыши домов в Хорезме (видео)

CentralAsia (UZ) - Сильный ветер сорвал крыши жилых домов в Хорезме. Повреждены деревья и линии электропередачи, сообщили местные СМИ.

17 мая в Хорезмской области наблюдался сильный ветер, порывы которого доходили до 15−25 м/с.

Как сообщили в пресс-службе хокимията области, ветер сорвал и частично разрушил крыши ряда предприятий, организаций и жилых домов. Повреждены деревья и линии электропередачи.

Для ликвидации последствий Управлением по чрезвычайным ситуациям Хорезмской области было задействовано 20 человек личного состава и специальная техника.