В Австралии мужчина ночью проник в музей ради селфи с черепом динозавра. Видео

кадр из видео

CentralAsia (CA) - В Сиднее 17 мая мужчина ночью проник в музей ради селфи с черепом динозавра, он арестован, сообщает The New York Post.



По словам полицейских, 25-летний мужчина проник в музей в час ночи и провел там 40 минут.

На кадрах видео с камер наблюдения, видно как мужчина фотографируется возле черепа динозавра. Также он украл один из предметов музейной коллекции.



Ему было предъявлено обвинение во взломе с проникновением, и он должен предстать перед судом.