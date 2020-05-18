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  18 мая 2020
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В Австралии мужчина ночью проник в музей ради селфи с черепом динозавра. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  В Сиднее 17 мая мужчина ночью проник в музей ради селфи с черепом динозавра, он арестован, сообщает The New York Post.

По словам полицейских, 25-летний мужчина проник в музей в час ночи и провел там 40 минут.

На кадрах видео с камер наблюдения, видно как мужчина фотографируется возле черепа динозавра. Также он украл один из предметов музейной коллекции.

Ему было предъявлено обвинение во взломе с проникновением, и он должен предстать перед судом.

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