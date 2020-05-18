Американская торговая палата в Монголии призывает бороться с пандемией коррупции

CentralAsia (MNG) -

Американская торговая палата в Монголии (AmCham Mongolia) организовала майское ежемесячное онлайн-собрание в рамках инициативы «Обеспечение основ» и обсудила борьбу Монголии против коррупции. Участниками дискуссии были Марк Кениг, страновой представитель Фонда Азии; Жаргалсайхан Д., основатель института DeFacto; и Батцэцэг.Ч, основатель OneAct, гражданской антикоррупционной инициативы.





Модератором панельной дискуссии выступил Джей Лиотта, председатель совета директоров AmCham Mongolia и официальный партнер Mahoney Liotta LLP. В онлайн-дискуссии приняли участие более 40 человек, в том числе представители компаний-членов AmCham, а также отечественных и международных компаний, которые обсуждали современное восприятие коррупции в Монголии и делились личными историями и опытом борьбы с коррупцией.





В своем вступительном слове председатель AmCham Джей Лиотта отметил, что во времена кризисов общественного здравоохранения, таких как пандемия COVID-19, общество привлекает людей к ответственности за то, что они открыто говорят о тех, кто не придерживается рекомендаций, представленных органами здравоохранения. Тем не менее, во времена таких проблем, как коррупция, государственный и частный секторы не могут объединиться с теми же усилиями, которые были выдвинуты для борьбы с COVID-19.





Марк Кениг из Фонда Азии поделился данными из недавнего опроса о восприятии коррупции общественностью в Монголии и подчеркнул, что результаты опроса показывают, что общественность воспринимает коррупцию как проблему с наивысшими показателями за 12-летнюю историю опроса Фонда Азии. Тем не менее, Кениг отметил, что, хотя это не обязательно указывает на то, что коррупция является самой высокой в обществе, это определенно показывает, что общественность очень хорошо осознает проблему и то, как она негативно влияет на все сферы жизни, от поступления в школу до деловых сделок и тендеров. Он заявил, что предстоит пройти долгий путь с особыми проблемами, такими как система политики, основанная на покровительстве, и долгосрочные последствия создания позиций государственной службы на бизнес-операциях, которые позволяют процветать коррупции и приводить к политической нестабильности, что приводит к разрыв государственной политики.





Расстановка приоритетов и разбивка этой большой проблемы на достижимые и ощутимые шаги к прогрессу - наиболее логичный подход к устранению этого беспорядка, поскольку текущие усилия и ресурсы распределяются слишком слабо. Хотя гражданское общество активно борется с коррупцией, в правительстве до сих пор нет единого фронта. Расследование и преследование за коррупционные преступления должны иметь гораздо более высокую ставку, чем сегодня, чтобы люди дважды подумали, прежде чем принять решение о совершении преступлений такого рода, говорит он.







После представления Марка Кенига о состоянии коррупции в Монголии в целом Д.Жаргалсайхан предложил свои опасения, связанные с отсутствием регулирования финансирования политических партий для борьбы с коррупцией. В своем выступлении Д.Жаргалсайхан отметил: «Источником коррупции является финансирование политических партий, а недавние поправки в закону об аудите сократили функцию аудита, который рассматривает финансирование политических партий, что оставляет финансирование политических партий без какого-либо регулирования». Жаргалсайхан также подчеркнул, что Институт ДеФакто мог говорить с членами партии и побуждать их задавать вопросы об источнике партийных финансов. Он сказал, что они продолжат эту работу, поскольку в Монголии скоро пройдут самые дорогие выборы в истории страны, на которых невозможно будет отслеживать, сколько каждый кандидат тратит на свою кампанию. Это создает опасную ситуацию для государства с коррупцией, поскольку избранные члены парламента, которые потратили миллиарды на свою кампанию, будут иметь больше стимулов для участия в коррупционных преступлениях в будущем.





Ч.Батцэцэг, основатель OneAct, поделилась своей личной историей о том, почему она решила начать гражданское движение, чтобы оставаться честным, этичным и побуждать других всегда поступать правильно. Несправедливость коррупционной сделки, которую ей предложили несколько лет назад, вызвала отклик в ней, вдохновив ее отказаться от коррупционной культуры и бороться с ней, создавая авторитетное, вокальное и моральное движение сопротивления.





После обсуждения участники дискуссии приняли участие в сессии вопросов и ответов и ответили на вопросы аудитории.





В заключении AmCham и участники дискуссии призвали общественность объединиться и бороться с этой пандемией коррупции, точно так же, как страна объединилась перед лицом пандемии COVID-19, чтобы мы могли вылечить болезнь коррупции в Монголии.

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