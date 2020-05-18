В Московской области коронавирусом заразились 2 тысячи медиков
- Азия и мир, общество
- 13:03, 18 мая 2020
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CentralAsia (CA) - В Московской области коронавирусом заразились 9%медиков, работающих с инфицированными, почти 2 тысячи из 22,5 тысячи врачей, а также среднего и младшего медицинского персонала, сообщила «Коммерсанту» региональный министр здравоохранения Светлана Стригункова.
По ее словам, в больницах Московской области работают около 280 старшекурсников медицинских колледжей, прошедшие необходимое обучение, а также врачи из других регионов и медики из Минобороны.
По последним данным, в России зарегистрировано 281 тыс. случаев коронавируса, из них скончался 2631 человек.