В Московской области коронавирусом заразились 2 тысячи медиков

CentralAsia (CA) - В Московской области коронавирусом заразились 9%медиков, работающих с инфицированными, почти 2 тысячи из 22,5 тысячи врачей, а также среднего и младшего медицинского персонала, сообщила «Коммерсанту» региональный министр здравоохранения Светлана Стригункова.

По ее словам, в больницах Московской области работают около 280 старшекурсников медицинских колледжей, прошедшие необходимое обучение, а также врачи из других регионов и медики из Минобороны.

По последним данным, в России зарегистрировано 281 тыс. случаев коронавируса, из них скончался 2631 человек.