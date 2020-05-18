В Бразилии число смертей от коронавируса превысило 16 тысяч
- Азия и мир, общество
- 13:15, 18 мая 2020
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CentralAsia (CA) - На 18 мая в Бразилии зарегистрировано 16 122 случая смерти от коронавирусной инфекции, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
За сутки коронавирусом заразились около 8 тыс. человек.
По количеству зараженных Бразилия обошла Испанию и Италию, и поднялась на третье место после США, России и Великобритании. В стране выявлено 241 тыс. зараженных Covid-19.