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  18 мая 2020
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Гражданам Узбекистана, скопившемся на границе Казахстана и РФ, откроют коридор в виде исключения

CentralAsia (UZ) -  Узбекистанцам, собравшимся на границе России с Казахстаном дали разрешение на проезд в Узбекистан в виде исключения. Об этом в интервью местным СМИ сообщил генеральный консул Узбекистана в Татарстане Фариддин Насриев.

«Для вывоза наших граждан мы организуем автобусы. Посольство Казахстана в Узбекистане также выделит транспорт для перевозки граждан в Узбекистан», – сказал Насриев.

По словам генконсула, такое соглашение было достигнуто в результате переговоров, проведенных узбекским правительством с российской и казахской стороной.

«Достичь такой результат было нелегко для нас. Нашим правительством велись переговоры с Казахстаном, Россией, чтобы пропустили наших граждан в Узбекистан. Но это не означает, что если завтра приедут другие, то их тоже пропустят. Если другие граждане, собирающиеся вернуться в Узбекистан, приблизятся к границе, мы не сможем пропустить их. Мы убедительно просим граждан оставаться в местах постоянной или временной прописки. В Узбекистан можно вернуться, зарегистрировавшись на организованные чартерные рейсы, когда подойдет очередь. После окончания коронавирусной пандемии все спокойно смогут возвратиться на Родину», – генеральный консул Узбекистана в Татарстане Фариддин Насриев.

На прошлой неделе сообщалось о том том, что сотни узбекских мигрантов, возвращающихся на родину, скопились на пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области России на границе с Казахстаном. Они просили правительство Казахстана открыть транзитный коридор для проезда в Узбекистан.

Узбекистанцы говорили, что вышли в путь, надеясь на то, что 11 мая Казахстан откроет свою границу с Россией. Некоторые из них признались, что уже 10 дней живут на российско-казахской границе.

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