В Алматы с 25 мая возобновят работу ТРЦ и летние кафе

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CentralAsia (KZ) - В Алматы с 25 мая возобновляют работу объекты торговли свыше 500 квадратных метров, гостиницы, объекты общественного питания. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба акима города.

Возобновляется работа непродовольственных бутиков, салонов красоты, химчистки и ресторанов, расположенные на территории ТД, ТЦ, ТРЦ. Работа торговых объектов будет разрешена до 23:00 ночи. Открытие фуд-кортов на территории ТД, ТЦ и ТРЦ планируется в рамках следующего, второго, этапа. СПА, фитнес-центры, объекты развлечении заработают в рамках третьего этапа. Даты их открытий будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе, говорится в сообщении.

Что касается объектов общественного питания, то с 25 мая приступят к работе 3100 таких предприятий с общей численностью около 27 тысяч человек, включая летние площадки объектов общепита. Важным условием их работы является обеспечение расстояния между посетителями, сидящими за соседними столами, не менее 2 метров и рассадка за одним столом не более 4 человек, за исключением членов одной семьи. Работа объектов общепита разрешена до 23:00.

На первом этапе ослабления запрещается проводить банкеты и торжества, работа караоке, бильярдных и других увеселительных заведений, действующих на территории общепита. Работа кальянных запрещена на весь период карантина.

Также в акимиате Алматы сообщили, что с 25 мая также в городе планируется возобновить работу 393 гостиниц с общей численностью работников более 5 тысяч человек. На данном этапе, с 25 мая, им будет разрешено сдавать номера и открыть рестораны на своей территории. При этом, к ресторанам в гостиницах предъявляются идентичные общепиту требования. Всего в городе с 25 мая планируется запустить 3 631 предприятие с обеспечением занятости 84,2 тысячи человек.

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