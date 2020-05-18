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  18 мая 2020
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Количество зараженных коронавирусом в России превысило 290 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки выявлены 8926 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены 81 регионе России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3577 (40,1%).

На 18 мая в стране нарастающим итогом выявлено 290 678 случаев (+3,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 7,1 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 230,9 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 264 451 человек.

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