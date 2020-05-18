[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России от коронавируса скончались более 2,7 тыс. человек
// REUTERS, Flavio Lo Scalzo

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавируса скончался 91 человек, общее количество умерших достигло 2722.

Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 8926 новых случаях заражения коронавирусом за сутки.

Всего в стране выявлены 290 678 зараженных коронавирусом, из них выздоровели более 70 тыс.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 7,1 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 230,9 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 264 451 человек.

Новости по теме:

print
  • В Израиле сформировали новое коалиционное правительство
  • Завтра из Индии прибудут более 170 граждан Монголии
  • В Казахстане за сутки выявили 283 новых случая коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com