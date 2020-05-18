В России от коронавируса скончались более 2,7 тыс. человек

// REUTERS, Flavio Lo Scalzo

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончался 91 человек, общее количество умерших достигло 2722.

Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 8926 новых случаях заражения коронавирусом за сутки.

Всего в стране выявлены 290 678 зараженных коронавирусом, из них выздоровели более 70 тыс.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 7,1 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 230,9 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 264 451 человек.