В России от коронавируса скончались более 2,7 тыс. человек
- Азия и мир, общество
- 13:45, 18 мая 2020
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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончался 91 человек, общее количество умерших достигло 2722.
Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 8926 новых случаях заражения коронавирусом за сутки.
Всего в стране выявлены 290 678 зараженных коронавирусом, из них выздоровели более 70 тыс.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 7,1 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 230,9 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 264 451 человек.