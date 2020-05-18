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  18 мая 2020
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Международная финансовая корпорация поддерживает микропредпринимателей Монголии

CentralAsia (MNG) -  

С целью развития экологичного финансирования и предоставления возможности малым и средним предприятиям получать финансовые продукты и услуги, комиссия по финансовому регулированию (Санхүүгийн Зохицуулах Хороо - СЗХ) и Международная финансовая корпорация (МФК) учредили Меморандум о взаимопонимании.

Целью меморандума является внедрение финансовых продуктов и услуг в цепочку создания стоимости или поставок в Монголии, что поможет микропредпринимателям и предприятиям малого и среднего бизнеса получать финансирование.
Кроме того, на основе политики и целей правительства Монголии будет осуществляться проект, направленный на расширение экспорта сельскохозяйственной продукции, содействие национальным субъектам, особенно поставщикам в горнодобывающей промышленности, а также внедрение современных информационно-технологических достижений в предпринимательскую деятельность.

«Сотрудничество с МФК будет направлено на разработку правил и политики для развития рынка зеленого финансирования путем изучения новых возможностей для экологического инвестирования и продвижения государственной политики и целей в области развития зеленой экономики», - отметил глава СЗХ Д.Баярсайхан.

«Стороны будут продолжать сотрудничество в разработке концепции устойчивости в финансовом секторе Монголии. Поскольку МФК является одним из пионеров на мировом рынке зеленых облигаций, мы готовы оказать поддержку в развитии рынка зеленых облигаций в Монголии, который соответствует международным стандартам», - сказал Руфат Алимарданов, постоянный представитель МФК в Монголии.
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