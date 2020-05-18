В Узбекистане возобновили работу четыре международных аэропорта

CentralAsia (UZ) - С 18 мая авиакомпания "Uzbekistan Airways" наладила авиасообщения с Нукусом, Ургенчом и Термезом, сообщило УзА.



В соответствии с решением Специальной республиканской комиссии по предупреждению проникновения и распространения коронавируса в Республике Узбекистан авиакомпания Узбекистана поэтапно налаживает воздушное сообщение по местным направлениям.

В соответствии с порядком по организации полетов, утвержденным Специальной республиканской комиссией, воспользоваться услугами авиакомпании могут пассажиры, имеющие справки с отрицательным результатом тестового анализа на инфекцию COVID-19, выданной Центром санитарно-эпидемиологического благополучия. Во время регистрации и полета необходимо соблюдать карантинные требования, сохранять двухметровую дистанцию, быть в маске и перчатках.