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  18 мая 2020
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В Узбекистане возобновили работу четыре международных аэропорта

CentralAsia (UZ) -  С 18 мая авиакомпания "Uzbekistan Airways" наладила авиасообщения с Нукусом, Ургенчом и Термезом, сообщило УзА.

В соответствии с решением Специальной республиканской комиссии по предупреждению проникновения и распространения коронавируса в Республике Узбекистан авиакомпания Узбекистана поэтапно налаживает воздушное сообщение по местным направлениям.

В соответствии с порядком по организации полетов, утвержденным Специальной республиканской комиссией, воспользоваться услугами авиакомпании могут пассажиры, имеющие справки с отрицательным результатом тестового анализа на инфекцию COVID-19, выданной Центром санитарно-эпидемиологического благополучия. Во время регистрации и полета необходимо соблюдать карантинные требования, сохранять двухметровую дистанцию, быть в маске и перчатках.

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