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  18 мая 2020
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Возобновлено движение поездов из Ташкента в Бухару

CentralAsia (UZ) -  Высокоскоростной электропоезд «Афросиаб» отправился из Ташкента утром 18 мая по маршруту Ташкент-Бухара-Ташкент.

По данным железнодорожной компании “Узбекистон темир йуллари” пассажиры должны иметь сертификат с «отрицательным» результатом теста на коронавирус,который был сделан не более чем 120 часов назад. Документ должен быт выдан Центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Согласно сообщению, всем пассажирам при нахождении на территории железнодорожной станции выдаются одноразовые защитные маски и перчатки.

«Каждый пассажир, входящий на станцию, строго дезинфицируется, и температура измеряется тепловизорами. Пассажиры занимают места в вагоне поезда, сохраняя при этом социальную дистанцию», - говорится в сообщении.

Согласно решению республиканской специальной комиссии, внутренние воздушные и железнодорожные перевозки в некоторые города Узбекистана будут возобновлены 18 мая.

Будут также возобновлены авиарейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч и Термез.

Кроме того, планируется возобновить работу скоростного поезда "Афросиаб" из Ташкента в Навои, Карши и поезда в Ферганскую долину.

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