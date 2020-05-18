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  18 мая 2020
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Всемирный банк передал Монголии стационарные рентгеновские сканеры

CentralAsia (MNG) -  

Всемирный банк передал 15 стационарных дижитал-рентгеновских сканеров Минздраву Монголии, чтобы помочь установить диагноз в больницах в ответ на пандемию COVID-19. Об этом сообщил Андрей Михнев, представитель Всемирного банка в Монголии, на своей странице соцсети.
Оборудование приобретено в рамках проекта E-Health.

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Рентгеновские сканеры — устройства, используемые для получения рентгеноскопических изображений. Эти сканеры используются в различных областях: в сфере безопасности, в дефектоскопии. Иногда рентгеновскими сканерами называют медицинские рентгеновские аппараты.

Стационарный сканер, установленный на какое-либо шасси (автомобиль, фургон, ж/д вагон). Обычно за счёт такой конструкции формируются передвижные (мобильные) пункты досмотра и КПП. Наиболее часто на стандартные шасси с определёнными доработками устанавливаются системы сканирования багажа либо человека.
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