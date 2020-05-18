Всемирный банк передал Монголии стационарные рентгеновские сканеры

CentralAsia (MNG) -

Всемирный банк передал 15 стационарных дижитал-рентгеновских сканеров Минздраву Монголии, чтобы помочь установить диагноз в больницах в ответ на пандемию COVID-19. Об этом сообщил Андрей Михнев, представитель Всемирного банка в Монголии, на своей странице соцсети.