Всемирный банк передал Монголии стационарные рентгеновские сканеры

- Монголия, происшествия
- 14:12, 18 мая 2020
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CentralAsia (MNG) -
Всемирный банк передал 15 стационарных дижитал-рентгеновских сканеров Минздраву Монголии, чтобы помочь установить диагноз в больницах в ответ на пандемию COVID-19. Об этом сообщил Андрей Михнев, представитель Всемирного банка в Монголии, на своей странице соцсети.
Оборудование приобретено в рамках проекта E-Health.
Рентгеновские сканеры — устройства, используемые для получения рентгеноскопических изображений. Эти сканеры используются в различных областях: в сфере безопасности, в дефектоскопии. Иногда рентгеновскими сканерами называют медицинские рентгеновские аппараты.
Стационарный сканер, установленный на какое-либо шасси (автомобиль, фургон, ж/д вагон). Обычно за счёт такой конструкции формируются передвижные (мобильные) пункты досмотра и КПП. Наиболее часто на стандартные шасси с определёнными доработками устанавливаются системы сканирования багажа либо человека.
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