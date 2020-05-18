В Чехии завершился режим чрезвычайного положения

CentralAsia (CA) - В Чехии вчера завершилось действие режима чрезвычайного положения, который был объявлен 12 марта в связи с распространением коронавируса и дважды продлевался - сначала до 30 апреля, затем до 17 мая, сообщает РИА Новости.

В Чехии первые 3 случая заболевания коронавирусом были зарегистрированы 1 марта, все зараженные прибыли из Италии. Сразу после этого правительство прекратило авиасообщение с северными регионами этой страны, затем в целом с Италией и другими странами, в которых уже распространялся коронавирус. После этого были оставлены без зрителей состязания на Кубок мира по биатлону и начали в массовом порядке проверяться на наличие вируса все, кто был в контакте с первыми зараженными. Каждый день прибывали все новые заболевшие, стали закрываться на карантин отдельные вузы и школы. Власти вынуждены были ввести 14-дневный карантин для возвращающихся из-за рубежа и выборочные контроли на границах страны.



После того, как 9 марта число заболевших достигло 40 человек, премьер-министр страны Андрей Бабиш объявил о решении правительства закрыть вузы, школы и другие детские учреждения, а также запретить акции с участием свыше 100 человек и оставить без зрителей футбольные матчи. На другой день число больных увеличилось в полтора раза, еще через день оно дошло до 94 человек.



12 марта правительство ввело на 30 дней режим чрезвычайного положения, который в дальнейшем может быть продлен лишь с разрешения парламента. В этот же день до минимума сводится въезд и выезд в страну через границы с соседними странами, запрещено проведение любых акций, включая богослужения, с участием свыше 30 человек, резко ограничивается работа общепита, гражданам запрещен выезд в 18 стран, в которых высок риск заболевания COVID-19. 13 марта, границы республики полностью закрылись. Число больных на этот день составило 117.



С 18 марта решением правительства все граждане страны обязаны постоянно носить вне дома защитные маски, в них неизменно появляются на пресс-конференциях и интервью все ведущие политики, включая президента республики Милоша Земана, а также дикторы ТВ.