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  18 мая 2020
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В Узбекистане количество выздоровевших от коронавируса достигло 2275

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане количество выздоровевших от коронавируса достигло 2275, - сообщил Минздрав.

В Самаркандской области от коронавирусной инфекции 18 мая выздоровели и отправились на реабилитацию еще 21 пациент.

Среди выздоровевших 20 человек из Самаркандской области (5 – из города Самарканда, 4 – Тайлакского района, 3 – Акдарьинского района, по 2 – Пайарыкского, Самаркандского, Пастдаргомского и Иштиханского районов), а 1 человек из Кашкадарьинской области. Все они заразились в результате контакта с больными. Среди них 10 мужчин и 11 женщин, самой старшей – 68 лет, а младшему – 8 лет.

До этого в области было вылечено 154 пациента, сейчас их – 175 человек.

По всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечились 2275 человек.

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