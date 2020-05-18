В Узбекистане приветствовали соглашение в руководстве Афганистана о разделе власти

CentralAsia (UZ) - Узбекистан приветствует достижение политическими лидерами Афганистана Соглашения о создании инклюзивного правительства и Высшего Совета национального примирения. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

"Мы также выражаем надежду, что эти важные решения откроют путь к политическим переговорам и установлению прочного и долгосрочного мира в соседнем Афганистане". Со своей стороны, Узбекистан будет и далее укреплять отношения дружбы и добрососедства с народом Афганистана, всячески поддерживать межафганский политический процесс и оказывать всемерную помощь в строительстве мирного и процветающего Афганистана", - отмечается в заявлении врешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла подписали политическое соглашение о разделе власти. Абдулла Абдулла возглавил Высший совет по национальному примирению. Члены его команды будут включены в кабинет правительства.

Переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признавший своего поражения на выборах премьер-министр Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.