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  18 мая 2020
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Фото — В Законодательном совете Гонконга произошла потасовка между депутатами
Фото: Reuters
Фото: Reuters

CentralAsia (CA) -  В Законодательном совете Гонконга 17 мая произошла потасовка между законодателями, поддерживающими правительство и членами совета, выступающими за демократические реформы. Об этом сообщает ВВС.

Конфликт возник из-за выборов главы комитета, который будет заниматься вызвавших противоречивую реакцию в Гонконге законом о статусе китайского национального гимна в этом административном округе Китая.

Пекин хочет, чтобы в Гонконге был принят закон об уголовном преследовании за неуважение к китайскому национальному гимну. Но комитет Палаты представителей, ответственный за обсуждение противоречивых законов, не может выбрать своего председателя.

Демократически настроенные депутаты набросились на сотрудников службы безопасности, охранявших депутата из противоположного лагеря, занявшего кресло главы комитета, несмотря на протесты оппозиции по поводу процедуры выборов. Охранники вынесли на руках нескольких депутатов, кричавших и оказывавших сопротивление.

Несмотря на протесты, после того, как депутаты от оппозиции были вынесены из зала, прошло голосование, в результате которого пост главы комитета занял пропекински настроенный депутат Старри Ли.

Борьба между двумя фракциями за контроль над комитетом Палаты представителей продолжается уже несколько месяцев.

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