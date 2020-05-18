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  18 мая 2020
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Коронавирус: Врачи на железнодорожных станциях Монголии работают усердно

CentralAsia (MNG) -  

Международные пассажирские поезда Монголии в Россию и Китай были приостановлены до 31 мая по решению Государственной чрезвычайнной комисии в целях предотвращения распространения коронавируса. Но внутренние поезда в Монголии, направляющиеся в 15 пунктов назначения, ходят как обычно.

Поезда АО «Улан-Баторская железная дорога» были тщательно продезинфицированы как внутри, так и снаружи.

В настоящее время 15 врачей; по одному на каждый поезд проверяют температуру пассажиров каждые 2 часа в качестве меры предосторожности против инфекции Covid-19.

По словам чиновников, врачи поезда проводят медицинский осмотр в среднем на 2400 пассажиров каждые 24 часа.

Пассажирам с повышенной температурой или без масок будет отказано во всех поездах.

Эксперты говорят, что шесть лет назад, в 2014 году повышенная температура тела при гриппе или ОРВИ у пассажиров могли стать причиной запрета на выезд из ряда стран и помещения под карантин. Тогда меры безопасности в некоторых государствах были усилены из-за вспышки лихорадки Эбола.
Коронавирус в Монголии
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