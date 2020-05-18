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  18 мая 2020
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Во Франции впервые за 30 лет родились шестерняшки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Во Франции впервые за 30 лет родились шестерняшки, сообщает RTL.

31-летняя мать, у которой есть еще двое старших детей родила пять девочек и мальчика. Сейчас новорожденные помещены в неонатальную реанимацию, им предстоит провести в больнице несколько месяцев.

Гинеколог Франсуа Оливенн заявляет, что беременность двойней в 10 раз больше приносит риска серьезного нарушения патологии, шестерней — еще больше.

В последний раз во Франции шестерняшки родились в 1989 году.


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