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  18 мая 2020
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В Ташкенте на карантин закрыли ещё одну поликлинику

CentralAsia (UZ) -  В Учтепинском районе Ташкента закрыта на карантин 62-я семейная поликлиника. Об этом сегодня, 18 мая, объявил в ходе брифинга Главный государственный инспектор Нурмат Отабеков.

Сообщается, что сотрудник сотовой компании Beeline посещал эту клинику, из-за этого 11 дежурных врачей в этот же день были направлены в карантинную зону в поселке Уртасарай Юкори-Чирчикского района, остальные остались на карантине дома.

Отмечается, что ни у кого из них не был диагностирован коронавирус. Они будут под наблюдением врача под в условиях карантина в течение 14 дней.

Ранее сообщалось, что свыше 90 сотрудников Beeline Uzbekistan были помещены на карантин и перевезены в Ташобласть.

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