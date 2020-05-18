В Казахстане от коронавируса вылечили 3311 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц были выписаны 55 пациентов с коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает оперативный штаб.
На сегодняшний день на в Казахстане всего от коронавируса излечились 3311 человек, из них:
- в Алматы – 910;
- Нур-Султане – 589;
- Кызылординской области – 210;
- Шымкенте – 193;
- Западно-Казахстанской области – 172;
- Атырауской области – 171;
- Актюбинской области – 147;
- Карагандинской области – 146;
- Жамбылской области – 135;
- Алматинской области – 132;
- Павлодарской области – 132;
- Туркестанской области – 131;
- Акмолинской области – 96;
- Мангистауской области – 49;
- Костанайской области – 45;
- Северо-Казахстанской области – 29;
- Восточно-Казахстанской области – 24.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения