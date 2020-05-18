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  18 мая 2020
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В Казахстане от коронавируса вылечили 3311 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня из больниц были выписаны 55 пациентов с коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает оперативный штаб.

На сегодняшний день на в Казахстане всего от коронавируса излечились 3311 человек, из них:

- в Алматы – 910;

- Нур-Султане – 589;

- Кызылординской области – 210;

- Шымкенте – 193;

- Западно-Казахстанской области – 172;

- Атырауской области – 171;

- Актюбинской области – 147;

- Карагандинской области – 146;

- Жамбылской области – 135;

- Алматинской области – 132;

- Павлодарской области – 132;

- Туркестанской области – 131;

- Акмолинской области – 96;

- Мангистауской области – 49;

- Костанайской области – 45;

- Северо-Казахстанской области – 29;

- Восточно-Казахстанской области – 24.

Коронавирус в Казахстане
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