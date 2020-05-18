[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Встречайте Амараа – первую виртуальную модель Монголии или монгольскую Симону (фото)

CentralAsia (MNG) -  Мы представляем вам Амару — первую в мире виртуальную модель в Монголии. Амараа, или виртуальная красавица, была создана монгольскими художниками 3D; а именно А. Энхбаяр и А. Тумэн в рамках проекта модели VR.

Монголия — это в основном буддийская страна с довольно консервативными ценностями, где обнаженная фотография не популярна и не принимается обществом.

1

Первый видеоклип с участием Амараа выйдет этим летом.

2

Наверное вы помните киноленту «Симона» или «S1m0ne». Для режиссёра Виктора Тарански (Аль Пачино) наступают тяжёлые времена. Потерявший надежду Виктор встречает гениального, неизлечимо больного программиста Хэнка Алино, который завещает ему дело последних лет своей жизни — компьютерную программу, являющуюся первым совершенным виртуальным симулятором («S1mulation 0ne»).

0

С помощью программы Тарански создает виртуальную актрису Симону (S1m0ne) и, практически не надеясь на успех, заканчивает и выпускает свой фильм с её участием.

Появление Симоны вызывает ажиотаж. Всех поражают актёрские данные девушки — программные средства позволили Виктору объединить в ней талант и внешность практически всех выдающихся актрис. Публику интригует феноменальная скрытность Симоны — она не появляется ни на одной презентации или светском рауте, редко даёт интервью, общаться с журналистами предпочитает через телемост или интернет.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Израиле сформировали новое коалиционное правительство
  • В Узбекистане приветствовали соглашение в руководстве Афганистана о разделе власти
  • В Узбекистане за сутки выявили 15 новых случаев коронавируса, всего 2753


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com