Встречайте Амараа – первую виртуальную модель Монголии или монгольскую Симону (фото)

CentralAsia (MNG) - Мы представляем вам Амару — первую в мире виртуальную модель в Монголии. Амараа, или виртуальная красавица, была создана монгольскими художниками 3D; а именно А. Энхбаяр и А. Тумэн в рамках проекта модели VR.
Монголия — это в основном буддийская страна с довольно консервативными ценностями, где обнаженная фотография не популярна и не принимается обществом.
Наверное вы помните киноленту «Симона» или «S1m0ne». Для режиссёра Виктора Тарански (Аль Пачино) наступают тяжёлые времена. Потерявший надежду Виктор встречает гениального, неизлечимо больного программиста Хэнка Алино, который завещает ему дело последних лет своей жизни — компьютерную программу, являющуюся первым совершенным виртуальным симулятором («S1mulation 0ne»).
С помощью программы Тарански создает виртуальную актрису Симону (S1m0ne) и, практически не надеясь на успех, заканчивает и выпускает свой фильм с её участием.
Появление Симоны вызывает ажиотаж. Всех поражают актёрские данные девушки — программные средства позволили Виктору объединить в ней талант и внешность практически всех выдающихся актрис. Публику интригует феноменальная скрытность Симоны — она не появляется ни на одной презентации или светском рауте, редко даёт интервью, общаться с журналистами предпочитает через телемост или интернет.
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