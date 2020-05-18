Встречайте Амараа – первую виртуальную модель Монголии или монгольскую Симону (фото)

CentralAsia (MNG) - Мы представляем вам Амару — первую в мире виртуальную модель в Монголии. Амараа, или виртуальная красавица, была создана монгольскими художниками 3D; а именно А. Энхбаяр и А. Тумэн в рамках проекта модели VR.

Монголия — это в основном буддийская страна с довольно консервативными ценностями, где обнаженная фотография не популярна и не принимается обществом.

Монголия — это в основном буддийская страна с довольно консервативными ценностями, где обнаженная фотография не популярна и не принимается обществом.

Первый видеоклип с участием Амараа выйдет этим летом.

Первый видеоклип с участием Амараа выйдет этим летом.

Наверное вы помните киноленту «Симона» или «S1m0ne». Для режиссёра Виктора Тарански (Аль Пачино) наступают тяжёлые времена. Потерявший надежду Виктор встречает гениального, неизлечимо больного программиста Хэнка Алино, который завещает ему дело последних лет своей жизни — компьютерную программу, являющуюся первым совершенным виртуальным симулятором («S1mulation 0ne»).